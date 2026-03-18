Affari Tuoi, Martina Miliddi travolta dalle critiche: "Disgustata"

Martina Miliddi presa di mira su X. Il motivo? I suoi balletti durante Affari Tuoi. La ballerina, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, viene travolta dalle critiche a causa dei suoi balletti. Ormai presenza fissa del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, ecco che sulla Miliddi si legge: "Comunque già ad amici non brillava ma effettivamente è addirittura peggiorata", "Io che immagino sempre la faccia disgustata della Celentano mentre guarda i suoi balletti".
D’altronde i rapporti tra allieva e maestra non sono mai stati idilliaci. Celentano non ha mai nascosto di non reputare Martina adatta ad affrontare l’avventura di Amici 2021 e da subito ha tentato di metterla in difficoltà, scontrandosi con Lorella Cuccarini. “Per me è negata, lo penso e lo dico”, aveva affermato nelle prime puntate del Serale, scatenando anche la reazione dello stesso De Martino, all’epoca giudice della trasmissione di Canale 5.
Affari tuoi, Martina Miliddi umiliata dal pubblico: "La fine più brutta di sempre"La puntata di Affari Tuoi del 16 marzo, condotta da Stefano De Martino, è stata all’insegna del divert...
“Penso che onestamente non sia utile dirlo a una ragazza di 20 anni – aveva replicato lui -. Si può esprimere un parere positivo o negativo. Non contesto il contenuto ma il modo”. Ma ora invece De Martino ha voluto proprio Martina al suo fianco.