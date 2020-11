Maria Giovanna Maglie, il sospetto sui brogli al voto negli Usa e l'attacco all'Ansa: "Che articolo è questo? Cialtroni"

13 novembre 2020 a

Brogli al voto negli Stati Uniti? La tesi, come è noto, è sostenuta con veemenza da Donald Trump. Sin dal principio. Sin dalla notte elettorale: ne aveva parlato in una conferenza stampa notturna, quando ancora l'esito della sfida contro Joe Biden era incerto. E tra chi condivide almeno la possibilità che, con la complicità dei voti postali, dei brogli ci siano stati, c'è Maria Giovanna Maglie. Lo dice forte e chiaro, su Twitter, rilanciando un articolo dell'Ansa. "Usa 2020, autorità: nessuna prova brogli", questo il titolo del lancio. Un titolo stigmatizzato, con parole come sempre incisive, dalla Maglie: "Ehi, Agenzia Ansa, che notizia è questa? Che te l'ha detto, quando è successo, che cifre hanno dato? Gli unici numeri sono quelli che dai tu! Cialtroni", conclude una pungente Maria Giovanna Maglie.

