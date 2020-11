Michelle Hunziker, la rivelazione toccante: "Lo ho vissuto sulla mia pelle", dolore e terapie

13 novembre 2020 a

a

a

E' un momento difficile quello che stiamo vivendo, ma la musica può aiutarci a stare meglio. La pensa così Michelle Hunziker, ora al timone di All Together Now su Canale 5. "Vorremmo alleggerire anche solo per un’ora, un minuto, la vita delle persone. La musica e il canto sono una terapia. L’ho vissuto sulla mia pelle", ha spiegato la conduttrice in un'intervista al Magazine F. Secondo lei, quindi, il programma serve proprio a distrarsi e staccare per un po'. La Hunziker si mostra comunque positiva "Credo che questo virus ci sarà sempre, ma si affievolirà e si troveranno soluzioni. L’importante è tenere alto il morale". Tornando alla sua trasmissione, poi, la conduttrice ha spiegato: "Il nostro spettacolo va visto come l’aperitivo che fai con le amiche. E’ una pausa, uno stacco. La musica e il canto hanno questo potere". Ma a preoccupare la showgirl sono anche le conseguenze che il coronavirus porta con sé, da quelle psicologiche a quelle economiche.

A Michelle Hunziker si strappa il vestito in diretta. Aperto sul di dietro, un clamoroso (e piccante) imbarazzo sul palco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.