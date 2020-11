Elon Musk ha il Covid? Quattro test rapidi in un giorno, cosa non torna sui risultati: "Sta succedendo qualcosa di molto falso"

13 novembre 2020 a

Elon Musk si è lasciato impressionare parecchio da quanto sperimentato in prima persona con i test rapidi. Il famoso imprenditore e fondatore di Tesla presenta diversi sintomi del Covid: dal raffreddore alla tosse, passando per una lieve febbre. E così ha deciso di sottoporsi a quattro test antigenici in un solo giorno: l’esito è stato a dir poco sorprendente, perché Musk è risultato positivo due volte e negativo altrettante. Una casualità che appunto ha impressionato l’imprenditore, che evidentemente non è del tutto a conoscenza del fatto che questo tipo di test sono molto meno accurati dei tamponi veri e propri, ma hanno il vantaggio di non richiedere analisi di laboratorio e quindi di offrire un risultato nell’arco di un quarto d’ora. “Sta succedendo qualcosa di molto falso - ha tuonato su Twitter - ho fatto quattro test Covid oggi. Due sono risultati negativi, due positivi. Stessa macchina, stesso test, stessa infermiera”. Poi Musk ha specificato che si trattava di test antigenici rapidi e ha annunciato che farà un test Rt-Pcr in un altro laboratorio, i cui risultati stavolta dovrebbero arrivare dopo circa 24 ore.

