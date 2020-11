Enrico Mentana a L'Aria della domenica bacchetta il governo sul Covid: "Il 99% degli italiani non è andato in discoteca"

15 novembre 2020 a

Enrico Mentana fuori dal coro. Ospite a L'Aria della domenica su La7, il direttore del Tg di La7 spiega a Myrta Merlino la sua tesi sul coronavirus. Una tesi ben diversa da quella sostenuta dal governo: "Il 99 per cento degli italiani non è andato in discoteca, ha sbagliato chi doveva decidere e non i giovani".

Mentana nella puntata di domenica 15 novembre porta ad esempio il caso della Regione Puglia dove, nonostante la movida estiva, ci sono pochi contagi. "Il virus è tornato con l'inizio della scuola del lavoro. Ma si prende negli spostamenti". Insomma per Mentana il problema sono i mezzi pubblici. "Un conto è l'azione estrema, poi quando arriva il periodo di tregua e si cominciano a fare delle scelte che sono divisive allora è lì che comincia il problema. È molto più facile dire chiudiamo tutto che dire andiamo a scacchiera".

