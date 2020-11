Calabria, Roberto Maroni contro la nomina di Gino Strada: "Dilettanti allo sbaraglio, non è adatto"

16 novembre 2020 a

"Ha ragione Parenzo". Strano ma vero, Roberto Maroni dalla parte di David Parenzo. Il leghista, ospite a Tagadà su La7, si dice d'accordo con il conduttore di In Onda. La questione è Gino Strada alla presidenza della commissione alla Sanità in Calabria. Il nome del fondatore della ong Emergency è tornato in auge dopo le dimissioni di Giuseppe Zuccatelli, subentrato a Saverio Cotticelli. Entrambi, finiti nell'occhio del ciclone.

Il primo non si era reso conto di dover redigere il piano anti-Covid, il secondo ha sollevato uno scandalo senza precedenti. In un video ormai virale Zuccatelli definiva il coronavirus poco pericoloso e la mascherina inutile. Così dal governo si è diffusa l'ipotesi di Gino Strada. Un'ipotesi che vede Maroni parecchio contrariato: "Non serve un manager in Calabria, ma un super manager che sappiano come sia la situazione, quali ospedali sono pieni e quali no". Infine la frecciatina all'esecutivo nel programma condotto da Tiziana Panella: "Sembrano tutti dilettanti allo sbaraglio. Non vedo Gino Strada adatto" è la sua conclusione.

