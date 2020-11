Che tempo che fa, Fabio Fazio manda la pubblicità e la regia in inquadra Arcuri: "Incredibile e inaccettabile", occhio al suo gesto

17 novembre 2020 a

a

a

Manda la pubblicità, Fabio Fazio, e la regia continua a inquadrare Domenico Arcuri, commissario straordinario all'emergenza coronavirus in collegamento con Che tempo che fa, domenica scorsa. E in quei pochi secondi prima che le telecamere "stacchino" e vadano in onda gli spot di Raitre, accade qualcosa che sta facendo letteralmente impazzire il "popolo di Internet" più critico nei confronti di Arcuri, Giuseppe Conte e le misure anti-Covid.







"Clamoroso, incredibile ed inaccettabile", riassume il tutto il profilo Twitter Radio Savana, molto seguito dai sovranisti di casa nostra, che ha condiviso lo spezzone: mentre Fazio saluta Ferruccio De Bortoli, ospite in studio, Arcuri in collegamento si toglie la mascherina d'ordinanza. Gesto abbastanza banale, ma si scatena il finimondo. "Ora ci diranno che durante la pubblicità Covid non c'è! Teatrino Covid", tuona Radio Savana. E tra i commenti la parola più ricorrente è "pagliacciata". Ma nessuno ride.

"Ma cosa capisce?". Gruber, bordata senza precedenti ad Arcuri: in diretta lo fa a pezzi così | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.