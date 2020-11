Myrta Merlino umilia Conte e Speranza: "In anteprima assoluta come estrarranno il prossimo commissario"

17 novembre 2020 a

“In anteprima assoluta vi svelo l’avanguardistico sistema per selezionare il prossimo candidato”. Si ride per non piangere con Myrta Merlino, che su Twitter ha commentato la notizia ufficiale delle dimissioni di Eugenio Guadio - che è durato neanche 24 ore in qualità di commissario alla sanità in Calabria - pubblicando la celebre immagine del bambino bendato che estrae i numeri del Lotto. Per la conduttrice de L’aria che tira questa foto è un ottimo modo per rappresentare il modo in cui il governo sta trattando il caso calabrese: nel giro di dieci giorni sono già saltati tre commissari (Cotticelli, Zuccatelli e ora Gaudio), in più Gino Strada non sembra più essere tanto disponibile a togliere dall’imbarazzo Giuseppe Conte e soprattutto Roberto Speranza, che avrebbe validi motivi per dimettersi alla luce di quanto sta accadendo in Calabria.

