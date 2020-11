Otto e Mezzo, le due domande di Antonio Padellaro: "Anziani e ossigeno". Attacco al governo, Travaglio che dice?

18 novembre 2020 a

Neppure Antonio Padellaro, firma del Fatto Quotidiano, può esimersi dall'attaccare Giuseppe Conte e il governo per la gestione dell'emergenza coronavirus. Ospite a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, nella puntata in onda su La7 mercoledì 17 novembre, Padellaro passa all'attacco. Lo fa con una serie di domande con cui incalza l'esecutivo: "Perché mancano le bombole d'ossigeno? Perché gli anziani devono aspettare per il vaccino? Serve dare delle priorità alle emergenze, altro che visione", picchia duro. E ancora, aggiunge: "C'è stata una prima scossa e poi si è ricostruito. Ma poi è arrivata un'altra scossa. Bisogna affrontare i problemi e le emergenze", ribadisce e conclude Padellaro. Conte a Marco Travaglio che dicono?

