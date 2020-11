Otto e Mezzo, l'incredibile sfregio della politologa a Matteo Salvini: ha ragione, ma non posso dirlo. E Lilli Gruber se la gode

18 novembre 2020 a

a

a

Toh, a Otto e Mezzo qualcuno punta il dito contro Matteo Salvini. Siamo nel salottino di Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di mercoledì 18 novembre. Si parla del mancato dialogo tra governo e opposizioni sul coronavirus, quel dialogo invocato a gran voce da Sergio Mattarella, che si è speso in molteplici appelli che Giuseppe Conte ha puntualmente disatteso. E a dire la sua sull'argomento ecco la politologa Sofia Ventura, la quale in buona sostanza dice che il leader della Lega ha ragione, eppure al contempo sbaglia. Il punto è che Salvini, da tempo, lamenta l'impossibilità di dialogare col premier, l'ultimo affondo solo poche ore fa. E la Viola argomenta: "Non gli posso dare ragione perché è poco credibile, ma il problema del dialogo esiste". Lilli Gruber, ovviamente, apprezza. Un programma a senso unico: sempre contro Salvini. Ha ragione, ma sbaglia...

"Anziani e ossigeno, ditemi perché". Padellaro, due domande con cui demolisce il governo: Travaglio che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.