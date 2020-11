Maria Giovanna Maglie mette in guardia Europa e Stati Uniti sulla Cina: "Pechino vuole prenderci i pezzi del nostro continente"

19 novembre 2020 a

Maria Giovanna Maglie senza mezzi termini sulla Cina. La giornalista, ospite a Stasera Italia su rete Quattro, tuona: "Io non mi faccio molte illusioni sulle difficoltà di contenere la Cina che nell'ultimo anno è andata avanti e noi non l'abbiamo in alcun modo contrastata, l'unico personaggio che l'ha contrastata è Donald Trump". Nello studio di Barbara Palombelli la Maglie non può fare a meno di notare che Pechino "ci ha infettato ed è l'unica potenza che cresce". Il suo bilancio nonostante la pandemia si chiude in positivo.

"La Cina intende prenderci i pezzi del nostro Continente e intende controllarci con le telecomunicazioni. L'Europa è stata supina con la Cina, con atteggiamenti vergognosi e collusi". La Maglie spera che l'Europa segua gli Stati Uniti e che questi ultimi si dissocino da Pechino.

