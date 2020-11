Otto e Mezzo, sfottò di Antonio Padellaro e Lilli Gruber: "Piange il telefono di Matteo Salvini"

19 novembre 2020 a

Una vera e propria bordata. A Otto e Mezzo su La7 va ancora in scena un attacco multiplo nei confronti di Matteo Salvini. Questa volta a fare da spalla a Lilli Gruber ci pensa Antonio Padellaro. "In poche settimane ha chiesto le dimissioni di Luciana Lamorgese, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Non sembra molto un'apertura al dialogo", se ne esce la conduttrice. Immediata però la replica del fondatore del Fatto Quotidiano: "C'è una canzone di qualche anno fa 'Piange il telefono', piange il telefono di Salvini - dice ridendo riferendosi all'ammissione del leader della Lega che ha ribadito di non aver ricevuto alcuna telefonata dal governo -, ma dovrebbe interrogare anche se stesso. L'opposizione sovranista voleva più contrastare Giuseppe Conte che il virus". Peccato però che Padellaro dimentichi un dettaglio non da poco: il centrodestra ha presentato diverse proposte al governo per ricevere cosa? Un due di picche.

