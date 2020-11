David Parenzo contro il liberi-tutti a Natale: "Basta cazz***, in Israele c'è stato il lockdown totale"

20 novembre 2020 a

Natale sì o Natale no? A David Parenzo poco importa. Durante Tagadà, in onda venerdì 20 novembre su La7, si parla ancora delle disposizioni anti-Covid del governo. Le stesse che potrebbero concedere qualche libertà in più. Al vaglio i negozi aperti e la possibilità di cenare in compagnia con al massimo sei persone. Eppure per il conduttore gli italiani non dovrebbero pensarci: "Basta cazz*** - esordisce di fronte alle telecamere di Tiziana Panella -. Io sono ebreo e in Israele a settembre, il periodo delle festività che può coincidere con il vostro Natale, c'è stato il lockdown totale". Insomma, Parenzo invece che tifare per i commercianti che vedrebbero riaprire i negozi nel momento più proficuo dell'anno e, magari, recuperare tutto quello che hanno perso, fa il tifo per la chiusura.

