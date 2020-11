Fuori dal coro, Mario Giordano e la sua troupe vittime di furto: "Ci hanno preso tutto, appena scesi". Milano fuori controllo

20 novembre 2020 a

Brutta disavventura per Mario Giordano. Una troupe di Fuori dal coro è stata derubata mentre si trovava in periferia a Milano per girare un servizio. Come riporta il sito specializzato Davidemaggio.it, la giornalista Raffaela Regoli, su Instagram, ha denunciato il fatto sottolineando la destrezza dei ladri. "Eravamo appena scesi per realizzare il servizio, ci hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto quello che c’era dentro. Sono stati velocissimi". Né i tecnici né la giornalista hanno riportato ferite e hanno sporto immediatamente denuncia. Un testimone avrebbe assistito alla scena. Per Giordano, che spesso si occupa anche della sicurezza delle città italiane, c'è (purtroppo) materiale caldissimo.

