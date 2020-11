Paolo Del Debbio, Berlusconi e l'ipotesi veto su Salvini a Mediaset: "Facciano come gli pare, l'altra volta..."

21 novembre 2020 a

La polemica tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini non preoccupa Paolo Del Debbio. Il Fatto quotidiano si chiede se a Mediaset si arriverà alla (temporanea) epurazione sovranista post elezioni del 2018 e mister Dritto e rovescio, l'uomo che ha contribuito, cavalcandolo, ad aumentare il successo mediatico del leader della Lega fa spallucce. "Non ho elementi per dire se la rottura è seria, ma di certo è molto difficile che la coalizione possa fare a meno di FI . I voti di Berlusconi servono. E la Meloni infatti lo sa bene", assicura Del Debbio che avverte l'azienda sull'ipotesi di veti contro Salvini.





"Cervelli in fuga? Non sarebbe un danno se anche Toninelli se ne andasse". Salvini, sfottò senza precedenti

"Facciano quel che gli pare. L'altra volta prima dissero che favorivo il M5s, poi che aiutavo la Lega: li ringrazio perché pensavo di essere un povero bischero e invece sono Mandrake". Salvini. conclude, "è uno molto disponibile, che si fa intervistare senza porre veti come invece fanno in tanti. Ma il mio programma è molto di più, spesso adesso già rinunciamo all'intervista con i leader. Io continuo a fare quello che so fare".





