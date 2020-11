Maria Elena Boschi, Dagospia colpisce duro: "Mentre Italia Viva esplode...". Dove e come l'hanno beccata

21 novembre 2020 a

E' sempre più innamorata Maria Elena Boschi. La capogruppo di Italia Viva alla Camera si sta dedicando alla vita privata come mai prima e la sua storia con l'attore Giulio Berruti va avanti a gonfie vele. I due non raccontano nulla, anche se si starebbe pensando a una convivenza. A parlare per loro, comunque, sono le foto dei paparazzi. Come riporta Italia Oggi, la coppia all'inizio non voleva venire allo scoperto. L'outing c'è stato solo dopo il primo lockdown e la prima intervista è stata quella di Berruti a Verissimo, dove l'attore ha raccontato il primo appuntamento con la Boschi, con lei che cade dalla sedia e i due che pregano durante la prima notte insieme. Una nuova fase per la deputata, che in passato - da ministra e sottosegretaria coi governi Renzi e Gentiloni - aveva dovuto trascurare questo aspetto della sua vita. "Vorrei avere tre figli", ammise nella sua prima intervista da ministra.

