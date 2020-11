Selvaggia Lucarelli contro Massimo Boldi: "Ecco il nuovo testimonial della Lombardia contro il Covid"

21 novembre 2020 a

Quella della Lombardia è l'ennesima scelta sbagliata secondo Selvaggia Lucarelli. La regione di Attilio Fontana, infatti, ha deciso di puntare su Massimo Boldi come testimonial per lo stanziamento di 167 milioni di euro destinato alle categorie escluse dal decreto Ristori del governo. La giornalista, però, ha voluto ricordare alcune dichiarazioni di stampo negazionista fatte dall'attore, postando sui social gli screen di vecchi post e tweet. Per esempio su Facebook, diverso tempo fa, Boldi accusava i potenti del mondo di terrorizzare le persone con la scusa del Covid. Poi in un tweet invitava i suoi follower a non scaricare l'app Immuni e in un altro ancora parlava di una pioggia in grado di disinfettare l'aria. Ecco perché la Lucarelli è apparsa molto perplessa per la scelta della giunta.

Video su questo argomento Massimo Boldi, lo spot con la Regione Lombardia per i "dimenticati" dal decreto ristori

