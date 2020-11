Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli insutlata da Ninetto Davoli: "Tu hai dei problemi", gelo su Rai 1

15 novembre 2020 a

a

a

Nel mirino ci finisce ancora una volta Selvaggia Lucarelli, tra i più scomodi, criticati, amati ed odiati giudici di Ballando con le Stelle. Per certo la più polarizzante. Siamo alla puntata di sabato 14 novembre dello show di Milly Carlucci, dove il concorrente Ninetto Davoli si è scagliato con veemenza contro la giornalista. E ha fatto calare il gelo. Al termine della sue esibizione, dopo aver incassato le consuete critiche, ecco che Davoli afferma rivolgendosi a Selvaggia: "Io non lo so... Ma tu c'hai dei problemi? Secondo me tu hai dei problemi che ti porti appresso". Parole forti, stigmatizzate prima dalla Carlucci e poi anche da Alberto Matano, che era presente in studio: "Dire ad un girato che ha dei problemi non mi è piaciuto", ha concluso. E la tensione resta alle stelle.

"Ignorante e negazionista, roba oscena: ringraziate la D'Urso". Selvaggia Lucarelli, insulti gratuiti a Carmelita

"Taci, non dire minch*** e non farti vedere". Selvaggia Lucarelli, colata di insulti contro Matteo Bassetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.