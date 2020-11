Ballando con le Stelle, sconcertante Massimo Boldi: "Trombala, che se lo merita". La foto per cui perde il controllo

15 novembre 2020 a

Robe da matti a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 e che ieri, sabato 14 novembre, ha proposto la semifinale di questa stagione. E tra i finalisti, ecco la coppia composta da Paolo Conticini e Veera Kinnunen. E Conticini, su Instagram, posta una foto che lo ritrae insieme a Vera e mostra tutta la sua soddisfazione: "E finale sia! Grazie del vostro aiuto, vi voglio bene, mi avete fatto felice", scrive. Dunque, si arriva alla roba da matti. Già, perché tra i commenti alla foto spunta quello di Massimo Boldi, che per certo non passa inosservato (lo potete vedere nella foto qui sotto). Cipollino scrive: "Trombala... se lo merita", dunque aggiunge una serie di emoticon. Ma davvero?

