Claudia Fusani dalla parte di Luca Zaia: "Sulle piste da sci ha ragione da vendere, sono un pezzo dell'economia"

Quasi da non credere: Claudia Fusani dalla parte di Luca Zaia. Dopo il plauso a Guido Bertolaso e Attilio Fontana, ecco che la giornalista si dice d'accordo con il governatore del Veneto: "Ha ragione da vendere". Il tema è la riapertura delle piste da sci che trovano a favore il leghista e contrario Giuseppe Conte: "Punto primo - spiega a Coffee Break su La7 - non è solo divertimento, ma è un pezzo di economia. Per questo Zaia ha ragione nel chiedere regole europee, perché non puoi chiudere in Italia e lasciare aperto in Carinzia, ad esempio, è la fine del mondo".

Infine la stoccata a chi chiede la chiusura delle piste: "Sono persone che non conoscono questo sport - prosegue nel salotto di Andrea Pancani -. È uno sport in cui i flussi possono essere perfettamente controllati, non mi venite a parlare delle discoteche. Ognuno - conclude poi - è responsabile, non abbiamo bisogno di qualcuno che ci venga a dire cosa fare".

