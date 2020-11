Alan Friedman a L'aria che tira insulta Donald Trump: "Mi scuso con gli scimpanzé, hanno un intelletto superiore a quello del presidente"

24 novembre 2020 a

Le vergogne di Alan Friedman contro Donald Trump sono infinite. Già, perché il controverso presidente degli Stati Uniti si può contestare così come si vuole, eppure Friedman eccede. Regolarmente. Ultimo capitolo, a L'aria che tira di Myrta Merlino in onda su La7, nella puntata di martedì 24 novembre. In questo caso, Alan Friedman paragona il tycoon a una scimmia. Ovviamente, nessuno o quasi grida allo scandalo. Ma tant'è. "Ho scritto che Trump ha l'intelletto di uno scimpanzè ma mi è sembrato un insulto allo scimpanzè - premette Friedman -. Le scimmie hanno un intelletto superiore a quello di Trump. Non volevo offendere gli scimpanzé perché sono una specie che dobbiamo ammirare", conclude Alan Friedman. E nessuno, ovviamente, avrà da eccepire...

