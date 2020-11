Coronavirus, a Stasera Italia la più impensabile delle scoperte: il colesterolo alto tiene lontano il Covid

25 novembre 2020 a

Il colesterolo alto tiene lontano il coronavirus. A confermarlo è il professore Angelo Vescovi a Stasera Italia, il programma su Rete Quattro condotto da Barbara Palombelli. La scoperta - citata nell'edizione del 25 novembre del Tempo - riguarda la molecola 27-idrossicolesterolo (27OHC), presente nell'organismo come fisiologico prodotto del metabolismo ossidativo del colesterolo e in grado di inibire la replicazione virale in colture cellulari infettate con il patogeno responsabile della pandemia mondiale.

Lo stesso Vescovi, giorni fa nel salotto della Palombelli, aveva portato una nuova invenzione: lo spray nasale contro il coronavirus. "Questa notizia - diceva il biologo - non è ancora uscita, ma la Columbia University ha inventato questo spray e funziona spruzzandolo nel naso. Funziona sul virus e non sull'ospite". Una scoperta che sta però ancora attendendo l'approvazione.

