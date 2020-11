Ferruccio De Bortoli a L'aria che tira accusa Stato e regioni: "Sanità, che fine hanno fatto quegli 8 miliardi?"

25 novembre 2020 a

“Non è accettabile questo livello di inefficienza, frutto di sistemi sanitari locali che hanno già fallito in passato, non a caso sono state sette le regioni finora commissariate per mala gestione o infiltrazioni criminali”. Così Ferruccio De Bortoli a L’aria che tira - la trasmissione quotidiana di La7 condotta da Myrta Merlino - ha affrontato una questione particolarmente delicata.

“Sono stati messi a disposizione 8 miliardi, che sono una cifra consistente - ha aggiunto il giornalista del Corriere della Sera - per il servizio sanitario nazionale che costa ogni anno circa 110 miliardi. Questo è importante alla luce di quello che dovremo fare con i fondi europei e come li utilizzeremo, sarebbe interessante sapere questi 8 miliardi come vengono spesi dalle regioni, perché se ci sono sprechi è ancora più intollerabile”.

Poi De Bortoli ha rivolto un appello alle istituzioni: “Se qualcosa non va nel rapporto Stato-Regioni che si sappia, almeno ci sarebbe pressione dell’opinione pubblica affinché le cose vengano fatte al meglio. Quando vediamo nei servizi televisivi che dispositivi di sicurezza e strumenti vari sono stati messi in un angolo o in magazzino è assolutamente inaccettabile, oggi ancora di più. Quello che temo è questa fase in cui non abbiamo limiti all’indebitamento - ha concluso De Bortoli - ci vorrebbero maggiori regole su come vengono spesi i soldi”.

