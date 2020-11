Carmen Di Pietro, la foto agghiacciante rilanciata sulla morte di Maradona: piovono insulti, cancella tutto. Troppo tardi

26 novembre 2020 a

Che disastro, Carmen Di Pietro. La showgirl è finita nel mirino e al centro di un'aspra polemica social per quanto postato su Instagram dopo la morte di Diego Armando Maradona. Già, perché ha pubblicato un pacchiano fotomontaggio che la ritraeva in costume da bagno accanto al Pibe de Oro, con il commento: "Sono distrutta". Il punto è che qualche anno fa, Carmen Di Pietro disse di avere avuto una relazione negli anni '90 proprio con il fuoriclasse argentino, indiscrezione che non ha trovato ulteriori conferme. E insomma, quel messaggio unito al fotomontaggio è parso ai più un modo per speculare sulla morte di Diego. E in effetti, la foto che potete vedere qui sotto, è piuttosto agghiacciante. "Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione", scriveva Carmen Di Pietro. Travolta da critiche, insulti e battute feroci, ha poi cancellato il post. Ma, come sempre in questi casi, ormai era troppo tardi.

