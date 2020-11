Dritto e rovescio, Karima Moual: "Sui vaccini? Nessun ritardo, poi dipenderà dalle regioni". Del Debbio le toglie la parola

27 novembre 2020 a

La giornalista Karima Moual spiazza lo studio di Dritto e rovescio: "Non vedo ritardi e disorganizzazione nell'iter per i vaccini anti-Covid". E sgranano tutti gli occhi. La consorte del ministro Pd agli Affari Ue Vincenzo Amendola difende il governo e scarica la responsabilità sulle regioni: "Per la distribuzione è stato già avviato un percorso, sono state già indicate 300 strutture. Per siringhe e materiali c'è già un bando, si chiuderà tra 15 giorni. Saranno poi le regioni ad applicare bene o male, come per i vaccini influenzali".

E qui interviene Paolo Del Debbio: "C'è un articolo della Costituzione che dice che in caso di questioni pandemiche, la responsabilità è centrale dello Stato, tant'è vero che c'è un commissario straordinario".

