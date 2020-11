Fabrizio Corona stroncato da Massimiliano Parente: "Ignorante che si atteggia. Sapete chi ha scritto il suo libro?". Smascherato, che vergogna

28 novembre 2020 a

“Va bene tutto, ma che Fabrizio Corona, tra una sbruffonata e l’altra, dichiari anche di avere il ‘dono della scrittura’ fa ridere i polli”. Lo scrittore Massimiliano Parente ha inviato un messaggio a Dagospia per criticare l’ex re dei paparazzi, il cui successo editoriale è da intestare soprattutto a chi è stato in grado di trasformare la sua vita in un romanzo. “Il suo libro l’ho recensito io stesso bene trattandolo come un romanzo - ha dichiarato Parente - e come tale è scritto benissimo perché lo ha scritto uno scrittore, Enrico Dal Buono. Per me un libro è un libro, di cosa c’è dietro me ne frega poco, purché quello che c’è davanti non voglia prenderti per il c***”. Insomma, Parente da professionista del settore consiglia di leggere il libro di Corona, ma una precisazione è d’obbligo: “Ci manca solo un altro cogl***e che per ignoranza si atteggia a scrittore, mentre come personaggio trash va benissimo e infatti va ovunque”.

