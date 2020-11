Maria Giovanna Maglie contro Renato Brunetta: "Fu il portaborse del portaborse di De Michelis"

29 novembre 2020 a

a

a

Una cannonata contro Renato Brunetta e, per estensione, contro quella Forza Italia di cui non condivide le aperture al governo. Ad aprire il fuoco, su Twitter, è Maria Giovanna Maglie. Il bersaglio grosso? Renato Brunetta, uno dei "massimi ideologi" dietro la nuova linea del partito azzurro. Scrive infatti la Maglie: "Poi dice che una rimpiange la prima repubblica. Sapete era Renato Brunetta nella Prima Repubblica? Il portaborse del portaborse del portaborse di Gianni De Michelis. Al quale non si vergognò di offrire un incarico di impiegato nella SecondaRepubblica", conclude una taglienta Maria Giovanna Maglie. E chi ha orecchie per intendere, intenda.

"Dove abbiamo sbagliato?". Le parole di Franceschini per massacrare Berlusconi: il durissimo sfogo di Maria Giovanna Maglie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.