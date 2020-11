Che tempo che fa, Gino Strada: "Decreti Salvini da abolire, pagina vergognosa nella storia della Repubblica"

30 novembre 2020 a

I decreti Salvini, secondo Gino Strada, sono "una delle pagine più vergognose della storia della Repubblica italiana. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Raitre, il fondatore di Emergency nominato consulente della Protezione civile in Calabria per la gestione di ospedali da campo, punti tampone e Covid Hotel (e dunque anche in collaborazione con una regione governata dal centrodestra), dice la sua sul tema immigrazione.

"C'è stata una ristrutturazione, i decreti Salvini sono stati modificati quando a mio parere andavano semplicemente aboliti. Ma non si è andati al fondo del problema, la legge Bossi-Fini. Evidentemente questo governo non c'è su questi temi, d'altro canto una parte del governo i decreti Salvini li ha votati. Non sento più chiamarci taxi del mare, però in sostanza c'è ancora molto da fare, il razzismo è la nostra determinazione a essere una società chiusa anziché aperta.

