Filippo Roma e il libro Boomerang: "Avrebbe tanto voluto consegnarne una copia alla fidanzata di Conte"

Brunella Bolloli 30 novembre 2020 a

a

a

Avete presente la Iena Filippo Roma, il ricciolone rosso che non dà tregua ai politici e firma inchieste memorabili che riguardano soprattutto la Capitale, ma non solo? Lui, il “flagello” della sindaca Raggi, l’inviato alle calcagna della fidanzata del premier Conte, il giornalista che di solito stana i parlamentari furbetti, fa le pulci agli amministratori e insegue i governanti, ha in realtà un’anima romantica e una capacità di scrittura fuori dal comune. Da poco infatti ha dato alle stampe il suo primo romanzo, Boomerang, edito da Salani, presente nelle librerie e on line.

Parla di un triangolo amoroso tra Leonardo, detto Leo, scrittore in cerca di spunti, Barbara ed Elena. Leo era un ragazzino timido e impacciato (come lo stesso Roma), che quando inizia a entrare in contatto con il mondo femminile comincia a tirarsela e a commettere passi falsi, ad attingere dal suo rapporto con le donne materia per le sue opere, fino a quando le due fanciulle non si coalizzano e in un certo senso gliela fanno pagare. Storia autobiografica? Filippo giura di no, non ha vissuto triangoli amorosi con colpi di scena del genere, è felicemente sposato con la stessa moglie da anni e ha due figli; però il suo Leo così amante dei libri fin da giovanissimo gli ricorda la sua giovinezza trascorsa all’Olgiata, quartiere della high society romana dove a 13 anni lui già divorava i classici della letteratura, da Dostoevskij a Tolstoj a Dumas, e s’innamorava perdutamente di un romanzo di Dino Buzzati che avrà riletto decine di volte: “Un amore”.

Un giorno mentre era in bicicletta a Filippo Roma è balenata quest’idea in testa, il soggetto per il suo primo vero libro, una vicenda di riflessi e di conseguenze amorose sviscerate in 208 pagine divise in capitoli brevi, che non annoiano mai e svelano un’insospettabile vena narrativa della iena d’assalto da anni nel programma di Italia1, uno dei pochi ad avere fatto cantare O sole mio a Diego Armando Maradona. Forse ci sarà un seguito degli intrecci tra Leo, Barbara ed Elena, un nuovo romanzo, o chissà, il soggetto diventerà una sceneggiatura per la tv o per il cinema. La morale di Boomerang è che se fai una cavolata, se fai soffrire ingiustamente una persona solo per sentirti più forte, poi ti torna indietro. Filippo Roma avrebbe tanto voluto consegnare una copia del suo libro a Olivia, la fidanzata di Conte, ma lei ha fatto di tutto per sfuggirgli, chissà perché. E in quanto a Virginia Raggi, bersaglio prediletto delle inchieste sui guai del Campidoglio: "Mi mancherà", confessa la Iena a Libero prima di fiondarsi su un altro servizio sul degrado capitale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.