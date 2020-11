Alberto Genovese, il socio Daniele Leali ricoverato dopo Non è l'Arena: "Troppo stress", collassa dopo il confronto con Giletti

30 novembre 2020 a

"Attacco di stress e minacce". Daniele Leali, vocalist e amico di Alberto Genovese coinvolto (ma non indagato) nell'inchiesta per violenza sessuale a carico dell'ex Ceo di Facile.it, è ricoverato a Bali, dove era andato subito dopo lo scoppio dello scandalo. Poche ore prima, Leali era in collegamento con Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, vittima di un vero e proprio "processo in diretta".

Durissimo Luca Telese, che lo ha invitato a rompere il "velo di omertà" sulle serate selvagge di Genovese, ricordandogli una frase che lo stesso Leali avrebbe detto a una ragazza uscita dalla stanza dell'amico insanguinata durante un party a Ibiza: "Lo sappiamo che Alberto esagera e io glielo dico, ma lei non è una bambinetta sprovveduta e sa che non deve mettersi in situazioni del genere". "Questa ragazza aveva rapporti promiscui con Genovese già a Milano, non sono nessuno per giudicarla. Ne abbiamo parlato l'indomani". Ma lo stesso Giletti colpisce duro, mostrando a Leali una foto di gruppo a Ibiza: "Riconosce chi c'è in questa foto? In quella festa è successo qualcosa di grave. Un'altra ragazza ha accusato Genovese di violenza". E l'amico balbetta, visibilmente spiazzato: "L'ho saputo".





