Ilaria Capua veterinaria? Frecciata a Matteo Bassetti: "Scanso le cose irrilevanti"

"Non intendo partecipare al gioco degli insulti. Ho grande rispetto per tutti e per la libertà di parola", questo il primo commento della professoressa Ilaria Capua dopo l'ultimo attacco di Matteo Bassetti, che in collegamento a L'Aria che Tira l'aveva definita una semplice veterinaria non competente in materia di vaccini. La Capua si è laureata nel 1989, a 23 anni, in medicina veterinaria, ma poi ha trascorso i successivi 30 anni a studiare virus e fenomeni pandemici. "La consapevolezza di essere di fronte alla più grande emergenza sanitaria a memoria umana mi porta a scansare le cose irrilevanti - ha spiegato la dottoressa in un'intervista al Corriere della Sera -. Uno spreco d’energia. Quello che dobbiamo fare, invece, è continuare a cercare una convergenza e andare tutti nella stessa direzione. Le spirali di confusione fanno solo male".

Attacchi a parte, Ilaria Capua ha detto anche che il virus continua a correre e non andrà via rapidamente. "La 'mission' del virus è infettare il numero più alto possibile di persone. Quando adottiamo comportamenti corretti abbassiamo la curva dei contagi, ma lui è sempre lì in agguato", ha aggiunto. Sul versante vaccini, invece, la professoressa prevede numerose difficoltà nelle campagne per le vaccinazioni in tutti i Paesi: "L’immunità di gregge — si mira almeno al 75% della popolazione — sarà un processo graduale e con molte incognite. Probabilmente la somministrazione del vaccino occuperà tutto il 2021". L'esperta ha ribadito poi che i vaccini sono sicuri e che oggi la trasparenza è un valore per molte aziende. "Anche per questo, che senso hanno attacchi e contrapposizioni? Si crea solo più paura e incertezza e invece è proprio il contrario che serve. Lucidità, attenzione, consapevolezza del nostro ruolo come comunicatori", ha concluso la Capua.

