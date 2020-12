Recovery Fund, Guido Crosetto sulla cabina di regia: "Ci sarebbero le Camere, ma essendo elette dal popolo..."

01 dicembre 2020 a

“Ci sarebbero due task force, sottoutilizzate, una di 315 membri e l’altra di 630, che potrebbero essere consultate per l’utilizzo del Recovery Fund”. Così Guido Crosetto è intervenuto con un tweet sulla “cabina di regia” che il premier Giuseppe Conte intende costituire per occuparsi del fondo di 209 miliardi di aiuti in arrivo dall’Europa. Un’iniziativa che è stata criticata fortemente non solo dall’opposizione, ma anche dalla stessa maggioranza: ora è arrivato il suggerimento di Crosetto, secondo cui sarebbe il caso di rivolgersi a Camera e Senato. “Anche se capisco le remore a farlo, essendo elette dal popolo”, è stata la frecciata che il fondatore di Fdi ha scoccato verso il premier. In precedenza Matteo Salvini era stato ancora più duro sull’argomento: “Cabina di regia? Non se ne può più, vergognoso. L’ho detto anche ieri a Sergio Mattarella, non possono decidere Conte, Casalino e qualche loro amico”.

