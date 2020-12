CartaBianca, Aldo Grasso su Mauro Corona: "Perché l'orco sovranista ha chiesto scusa alla Berlinguer", l'ultima esplosiva verità

03 dicembre 2020 a

a

a

Sul caso televisivo delle ultime settimane, l'addio di Mauro Corona a CartaBianca e gli appelli di Bianca Berlinguer per riaverlo in trasmissione, dice la sua anche Aldo Grasso, il critico tv del Corriere della Sera: "Mauro Corona deve tornare dalla sua Bianchina, salviamo un uomo, salviamo una trasmissione!", esordisce nella sua rubrica. E aggiunge: "Lo dico in buona fede, avendo in passato strapazzato lo scrittore-alpinista". Dopo aver ricostruito la lite, Grasso aggiunge tagliente: "Ha chiesto scusa perché, come tutti, non gli dispiacevano la notorietà e un generoso rimborso spese". E ancora: "La Berlinguer l'ha subito perdonato perché quel teatrino a inizio trasmissione le era molto utile: Bianchina si lasciava strapazzare e s'immolava nel tentativo di alzare l'audience e intanto l'orco sovranista delle montagne giocava il ruolo del fool, del village idiot". Quindi, dopo aver ricordato come il "niet" al reintegro del montanaro sia del direttore di rete, Franco Di Mare, Aldo Grasso ribadisce l'appello: "Per il bene di Bianca, per quei quattro soldi che Corona riesce a tirare su, per il direttore che in passato chiamava l'alpinista fratello di montagna e per il fatto che possiamo anche evitare di guardare CartaBianca, chiediamo a gran voce il ritorno di Mauro Corona in Rai", conclude Aldo Grasso.

"Natale lo festeggio così". Ma siamo impazziti? Cacciari imbarazza la Berlinguer: secondi di silenzio e gelo, Bianca sbianca

"Userei gli idranti". Bruno Vespa, misure brutali dalla Berlinguer: Covid, l'errore (madornale) di Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.