Ilaria Capua replica a Matteo Bassetti: "Un povero veterinario?", cannonata senza precedenti

03 dicembre 2020 a

a

a

Una settimana dopo arriva la replica: Ilaria Capua risponde per le rime a Matteo Bassetti. Il direttore della Clinica Malattie infettive del San Martino di Genova aveva definito la virologa una "veterinaria" che prima di parlare di vaccini avrebbe dovuto informarsi. Ma ecco che la Capua non le manda a dire: "Sono stata criticata perché con una laurea in veterinaria non dovrei avere titolo di parlare di determinate cose - spiega durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico 2020-2021 dell'università degli Studi di Milano-Bicocca -. È vero che sono laureata in veterinaria e ne vado molto orgogliosa. La laurea è l'inizio del vostro percorso, non la fine. Laurea, master e dottorato sono degli strumenti che devono permettervi di farvi esprimere il talento, non vi inchiodate nelle barriere esistenti, pensate alla circolarità dei saperi".

Una frecciata a tutti gli effetti, quella del direttore del One Health Center of Excellence della Florida University, che non finisce qui: "Dov'è che un povero veterinario può portare il suo sapere? In diversi ambiti - prosegue -. La mia storia è quella di una carriera interdisciplinare che cerca sempre nuove sfide. Questo è un momento nel quale voi studenti dovete avere coraggio, in cui anche voi prof dovete avere coraggio, in questo momento di smarrimento, di allontanarvi dal precostituito e dall'impolverato e guardare verso il mondo che ci aspetta".

"La Capua è una veterinaria, prima di parlare bisogna avere competenze". Da Bassetti il più pesante degli attacchi e in studio cala il gelo

Poi la Capua lancia un monito affinché tutti prestino attenzione, perché "con un'altra pandemia come questa non ce la facciamo a resistere: un tot. numero di anni queste cose accadono e su questo ci dobbiamo interrogare. L'accademia parla troppo all'accademia e non con le persone, dobbiamo imparare per non trovarci mai più in una situazione del genere".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.