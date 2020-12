Fabrizio Pregliasco fregato in Rai: "Non ricordo", la domanda su Diletta Leotta che lo lascia senza parole

04 dicembre 2020 a

Scacco matto a Fabrizio Pregliasco a Un giorno da pecora su Rai Radio 1, dove il virologo era ospite per un'intervista a tutto campo. Si parla dei suoi rapporti con le donne: "Diciamo che nella mia vita sono stato un po’ disordinato, le mie compagne dicono che sono un Peter Pan che non cresce, e forse è vero. Sono sempre attaccato alle mie cose, al lavoro e a queste passioni che forse mi allontanano un po' dalle cose di tutti i giorni", ammette. Dunque gli chiedono se è geloso: "Si, sono molto geloso, chiedo, mi informo, verifico pur senza esagerare. Insomma, il telefonino non lo controllo mai...", aggiunge. Ed eccoci allo scacco matto. Fanno notare infatti a Pregliasco che su Instagram segue, tra gli altri, anche Diletta Leotta, Elisa Isoardi e Adriana Volpe (chissà se la moglie è gelosa...). E con un filo di imbarazzo, il virologo spiega: "Ho avuto modo di conoscere la Volpe perché sono stato ospite nel suo programma, idem con la Isoardi. La Leotta non ricordo dove l'ho conosciuta, forse via Skype per qualche trasmissione...", conclude tentennante.

