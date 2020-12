Ilaria Capua spazientita a L'aria della domenica interrompe la Merlino: "No, aspetti. Non ci penso neanche"

06 dicembre 2020 a

Ilaria Capua spazientita. La virologa, ospite di Myrta Merlino a L'Aria della domenica su La7, non ci pensa proprio a festeggiare il Natale: "Tampone rapido prima di Natale? No, non bisogna muoversi. Non vado da nessuna parte e non ci penso neanche a fare il tampone", esordisce visibilmente arrabbiata con coloro che durante le festività fanno il tipo per cenoni e pranzi numerosi nonostante l'emergenza coronavirus. Ma è quando la conduttrice la interrompe, che la Capua rincara la dose: "No, aspetti. Io non vi dico che c'è una scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus circola". E ancora: "Ci sono delle persone che in questo momento non possono stare da sole. Dobbiamo aiutare quelle".

Insomma, la Capua non ha alcuna intenzione di passare il Natale in compagnia: "Lo passerò da sola - conclude -. Bisogna che ognuno faccia il proprio, non mi diverte stare qui da sola ma lo faccio perché bisogna far capire alle persone che a Natale si può stare da soli".

