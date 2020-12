Non è l'Arena, Daniele Leali contro Nunzia De Girolamo: "È lei che deve stare malissimo"

07 dicembre 2020 a

"Io fossi in lei mi sentirei malissimo". Nunzia De Girolamo, in studio a Non è l'arena su La7, è protagonista di un durissimo scontro con Daniele Leali, l'amico di Alberto Genovese, imprenditore accusato di violenza sessuale da due ragazze. "Una vittima parla di lei peggio che di Genovese", ricorda la De Girolamo.

"Io sto benissimo, guardi, è lei che deve stare malissimo", ribatte sprezzante Leali in collegamento con Massimo Giletti da Bali. "Non mi auguri di stare male...". "Le auguro ogni bene, anzi le auguro di tornare in Italia", risponde secca la De Girolamo. Nel corso della puntata, Leali ha anche avuto modo di annunciare una querela alla ex ministra dell'Agricoltura.

"Lei ha preso droga". E Leali urla da Giletti contro la De Girolamo. Rissa mostruosa: "Sarà querelata" | Video





