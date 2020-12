Maria Giovanna Maglie contro il governo: "Recovery Plan, 17 miliardi alla parità di genere e 9 alla sanità? Cialtroni"

08 dicembre 2020 a

Maria Giovanna Maglie come Myrta Merlino. Balza infatti all'occhio la voce "sanità" nel Recovery Plan, il piano da presentare all'Ue per ottenere gli aiuti europei. Qui il governo guidato da Giuseppe Conte ha deciso di stanziare 9 miliardi alla sanità, una miseria se si guarda alle altre "elargizioni". Da qui il sospetto della giornalista: "Ma non servivano come il pane 37 miliardi a strozzo del Mes? Eppure nella bozza del fantomatico Recovery Plan del governo l'ultima voce di spesa è "sanità": 9miliardi su quasi 200. Invece 17miliardi in "parità di genere". Sapete dirmi che significa? Eurocialtroni".

Un pensiero che va di pari passo con quello della conduttrice di La7. La Merlino, bozze alla mano, ha addirittura ipotizzato che Pd e M5s avessero accettato il Meccanismo europeo di stabilità (il prestito da restituire all'Europa ndr) senza informare nessuno. In caso contrario infatti non si spiegherebbe perché concedere in piena emergenza coronavirus così pochi aiuti a un settore così importante per il Paese.

