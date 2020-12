Papa Francesco, l'affondo di Antonio Martino: "Marxista argentino. Le parole sulla proprietà privata? Mi sembrano un'idiozia"

08 dicembre 2020 a

a

a

Secondo Papa Francesco, "il diritto alla proprietà è un diritto naturale secondario derivato dal diritti di cui tutti sono titolari, scaturito dai beni creati non vi è giustizia sociale in grado di affrontare l'iniquità che presupponga la concentrazione della ricchezza". Parole pronunciate poco tempo fa, attacco alla proprietà privata, a tutto tondo. Parole contro cui si scaglia Antonio Martino, tessera numero 2 di Forza Italia ed ex ministro nei governi Berlusconi, che intervistato da ilgiornale.it attacca: "Queste parole? Mi sembrano un’idiozia, ma se le dice il Papa ci dev’essere un fondamento perché non si inventerebbe una cosa non vera solo per stupire. Quest’affermazione, però, è veramente gratuita, come se il Pontefice stesse inventando testi evangelici di comodo. Per me è un discorso che non esiste proprio...". E ancora, picchia durissimo: "Questo Papa mi convince assai poco perché è un marxista argentino che ha l’impudenza di chiamarsi Francesco". Addirittura marxista? "Certo, lui in passato si è anche fatto dare un crocifisso con la falce e il martello in un Paese sudamericano", conclude uno scatenato Martino.

"Una telefonata per ringraziarlo". Vaticano, voce clamorosa su Papa Francesco (e un pesantissimo dubbio)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.