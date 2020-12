DiMartedì, Alessandro Sallusti contro Conte e Renzi: "La Germania ha detto che siamo pazzi scatenati"

09 dicembre 2020 a

Il continuo tira e molla al governo su Mes e Recovery Fund ha dell'incredibile. Soprattutto, come ricorda Alessandro Sallusti a DiMartedì, se si considera il rimprovero giunto da Angela Merkel: "La Germania - ha spiegato su La7 nel salotto di Giovanni Floris - ha detto che siamo dei pazzi scatenati e che stiamo affondando l'Europa con questi riti". Proprio così, a pochi minuti di distanza dal monito del ministro tedesco per gli Affari europei, Michael Roth sul ritardo dell'Italia nel presentare il Recovery Plan, ecco che i giallorossi hanno rinviato il Consiglio dei ministri.

Tutta per colpa di Italia Viva, contraria alla task force ideata da Palazzo Chigi per gestire i 209 miliardi in arrivo dall'Europa. "I pro e i contro la task force - è la sintesi di Sallusti - sono in base a chi nomina i membri. Se a Renzi dicessero nomina 7 membri, andrebbe bene". Nulla di nuovo sotto il sole.

