Alessandra Ghisleri e il Mes, "inversione di tendenza". Il sondaggio dietro il ribaltone del M5s?

09 dicembre 2020 a

a

a

Sul Mes vige la "confusione". Lo dice Alessandra Ghisleri a Coffee Break su La7, proprio durante la votazione in Parlamento. Per la sondaggista bisogna spiegare "i vantaggi e gli svantaggi agli italiani", ma una cosa è certa: "Fino a luglio le persone erano molto contrarie al Meccanismo europeo di stabilità, ma con settembre con il ritorno dell'emergenza coronavirus abbiamo assistito a un'inversione di tendenza". Stando alle valutazioni effettuate dalla direttrice di Euromedia Research e diffuse in studio da Andrea Pancani, il 55 per cento delle persone è ad oggi favorevole ai prestiti europei.

"Se ne sono resi conto". Ghisleri, il trionfo di Berlusconi: stoccata a Salvini e Meloni?

Però, "il tema vero è che non sono tutti così colti, così all'interno della materia". A cambiare idea all'ultimo anche il Movimento 5 Stelle. Se fino all'altroieri i grillini avevano sempre criticato l'uso del Mes, ora invece arrivano a chiudere un occhio. Merito del sondaggio della Ghisleri? Chissà. In ogni caso per la direttrice il governo guidato da Giuseppe Conte deve affrontare un altro ostacolo: "Deve far capire agli italiani la nostra forza in Europa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.