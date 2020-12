Alessandro Sallusti a Otto e Mezzo: "Renzi contro Conte al Senato? Non sta bluffando, c'è un'alternativa di governo pronta"

09 dicembre 2020 a

Probabilmente, non sono solo chiacchiere. Ad analizzare l'intervento di Matteo Renzi al Senato, un discorso durissimo contro Giuseppe Conte e in cui il leader di Italia Viva ha posto un ultimatum sulla task-force per il Recovery Fund, ci pensa Alessandro Sallusti. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, il direttore avanza il sospetto che, in questo caso, Renzi non stia bluffando. Ma questo perché c'è qualcosa che ancora non conosciamo nel dettaglio. Sallusti, infatti, spiega che "Renzi non si avventurerebbe mai a far cadere il governo da solo se non ci fosse pronta un'alternativa politica, che non conosciamo e che possiamo solo sospettare". E ancora, aggiunge: "Vuol dire che Renzi sa che dietro le quinte sta maturando un'alternativa a Conte o al governo Conte. Per questo è passato agli ultimatum. Ma è difficile credere che stia giocando da solo", conclude Sallusti. Resta il fatto che, anche per il direttore, questa volta Conte potrebbe essere davvero ai titoli di coda.

"Renzi e Boschi? C'è un disegno più grande di loro". Cosa sa Sallusti: chi trama davvero per far fuori Conte

