Paolo Bonolis in affari, la "mattonata": pioggia di soldi in arrivo (e nuova carriera fuori dalla tv)

Paolo Bonolis fa affari nel mondo del mattone. Come riporta il Tempo, il popolare conduttore di canale 5 ha affidato a un banker la sua nuova attività di immobiliarista e, in prospettiva, di albergatore. Si tratta di Roberto Imbriale, amministratore unico di Immobiliare Sette srl, di cui Bonolis è unico azionista, dopo il versamento di 10mila euro di capitale sociale. La newco vede come gestore proprio Imbriale, che ha alle spalle una lunga carriera nella consulenza finanziaria. Il Tempo spiega che la nuova società di Bonolis ha come oggetto la classica compravendita di beni immobili ma anche "la gestione di strutture turistiche quali per esempio alberghi, residence, bed&breakfast e villaggi turistici".

