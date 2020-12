Barbara D'Urso, "prima o poi lo farò": terrore a Mediaset, addio alla tv e una nuova vita?

11 dicembre 2020 a

Barbara d'Urso pronta a scendere in politica. La conduttrice di Mediaset allarga i suoi orizzonti e in un'intervista a Oggi rivela: "Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo. Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò". Con chi si schiererà però non è dato sapersi. La d'Urso - per ora - non ha alcuna intenzione di abbandonare gli altri progetti: "Mi è arrivato un copione pazzesco - ha confessato sempre al settimanale -. Ho molta voglia di tornare a recitare".

Della vita privata della conduttrice di Canale 5 si sa ben poco. Lei stessa ha ammesso di non avere un uomo al suo fianco: "In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un 'sacchissimo' di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione". Una cosa è certa: al primo posto la d'Urso mette sempre e solo la famiglia. "Prima - ha concluso - i miei figli, poi l'amicizia che viene prima di qualunque fidanzato".

