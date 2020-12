CartaBianca, il ribaltone di Franco Di Mare: "Cacciata di Mauro Corona? Ha deciso la Rai. E Bianca Berlinguer mi aggredisce"

11 dicembre 2020 a

Incredibile, ma vero. Franco Di Mare per la cacciata di Mauro Corona da CartaBianca dà tutta la colpa alla Rai. Insomma, il fatto che sia lo scrittore-alpinista sia la conduttrice del programma di Rai 3, Bianca Berlinguer, indichino lui come responsabile dell'allontanamento viene cancellato, come se nulla fosse. "È una decisione della Rai, se l'azienda cambia idea...", dice in un'intervista al Corriere della Sera. Ma come, non ha deciso lei che non tornasse? "Mi sono basato sulle norme e ho consultato il Comitato di controllo sul Codice etico che mi ha detto che non si poteva", aggiunge. Frase, quest'ultima, che sembra una sorta di smentita alla sua prima smentita. Un Di Mare avventuroso, insomma. Sulla Berlinguer, poi aggiunge: "Non ce l'ho con lei, ma anche qui c'è una norma da rispettare. Berlinguer era stata invitata un mese fa a non rilasciare interviste. Invece vengo aggredito periodicamente", conclude Di Mare. Lo scontro continua. E, per certo, è destinato ad acuirsi ulteriormente...

