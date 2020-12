L'aria che tira, Myrta Merlino infilza Teresa Bellanova: "Io lavoro tutti i giorni", il dettaglio con cui il ministro si fa fuori da sola

13 dicembre 2020 a

Riavvolgere il nastro di qualche giorno, tornare nello studio de L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino su La7, dove era ospite in collegamento il ministro dell'Agricoltura, la renziana Teresa Bellanova. Riavvolgere il nastro perché Il Tempo ha scovato una battuta della conduttrice contro l'esponente di Italia Viva. Battuta al curaro, molto velenosa. Collegata da Lecce, alle spalle della Bellanova si vedeva infatti un maestoso albero di Natale, pieno zeppo di luci: "Vedo un bell'albero di Natale", ha detto la Merlino. La quale, a stretto giro, ha rincarato: "Io ancora non l'ho fatto, lavoro tutti i giorni". E qui, con un po' di malizia (o forse anche senza), si coglie la frecciata: la Merlino voleva dire che la Bellanova lavora poco e, dunque, trova il tempo per imbastire un simile albero? Tant'è, il ministro se l'è cavata affermando che "è merito di mio marito". Sarà vero?

