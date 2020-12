Linea Bianca, Mauro Corona in studio? Le scuse di Rai 1: "Ci scusiamo per la disattenzione"

13 dicembre 2020 a

a

a

La nuova stagione di Linea Bianca, il programma di Massimiliano Ossini su Rai 1, si apre con un grosso caso. Già, perché ieri, sabato 12 dicembre, tra gli ospiti del format ecco Mauro Corona. Lo stesso Mauro Corona allontanato da CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3, perché dopo la lite con la conduttrice è stato accusato di essere in violazione rispetto al codice etico di Viale Mazzini. Codice etico che però, allora, sembra valere a targhe alterne. Non a caso, il giorno successivo all'ospitata, Rai 1 si scusa per la presenza di Corona. Il tutto con una nota diffusa dalla rete, in cui si legge: "In merito all'intervista allo scrittore Mauro Corona trasmessa nella puntata di ieri di Linea bianca, Rai1 si scusa per la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un'espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai". E il ridicolo teatrino su Corona, continua: perché non farlo rientrare e non parlarne più?

"Cosa mi disse la Berlinguer". Mauro Corona, una rivelazione scomodissima su Di Mare: alla Rai come la spiegano?

"Che senso ha tutto questo?". Disastro in Rai, ecco di chi è ospite Mauro Corona: imbarazzo ai piani altissimi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.