Giuseppe Conte, ma cosa fa? A pochi secondi dal via alla conferenza stampa, questo video: che imbarazzo

"Se mi sentite, se siete pronti...". Un video, come suggerisce Nonleggerlo che lo rilancia su Twitter, da sentire "in loop". Sì, un video piuttosto comico, quello che ha suo malgrado come protagonista Giuseppe Conte, il presunto avvocato del popolo, ripreso a pochi secondi dal via a una conferenza stampa. Si rivolge, si suppone, ai tecnici audio e ai giornalisti. Ma non è tanto la frase, quanto il gesto che ne segue: sguardo serio, occhio spalancato e mascella che assume una smorfia da duro, un Conte in stile-Fonzie di Happy Days mostra il pollicione alla platea. Tutto ok. Lo sentono, sono pronti, si infila un bigliettino nella giacca e via con l'ennesimo show.

"Chi è davvero e cosa decide Casalino". Paolo Liguori, voci inquietanti: "Senza titolo né giuramento"

