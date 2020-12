Non è l'Arena, la modella Giulia Napolitano a casa di Alberto Genovese: "Cosa ho visto, in una sola ora"

14 dicembre 2020 a

"Un'ora a casa di Alberto Genovese". La modella Giulia Napolitano, ospite di Non è l'Arena su La7, ammette di aver conosciuto l'imprenditore finito nella polvere con l'accusa di aver violentato una 18enne durante una festa nel suo attico milanese vista Duomo, Terrazza Sentimento, lo scorso ottobre.

"Ero a Milano da un'amica, che faceva la escort - rivela la 21enne siciliana, che nega con forza di essersi mai prostituita o aver assunto droghe -. Dopo avermi ospitato per 10 giorni mi ha pregato di accompagnarla a una festa privata. Io ho capito di che ambiente parliamo, sapevo che non era Gardaland". L'amica cercava solo la droga: "Testuali parole. Mi ha detto: sai come sono, mi piace divertirmi, stiamo solo un'ora e andiamo via". "E lì c'era la droga?", domanda Giletti. "Sì, nei piatti". "Allora questo ribalta la versione che aveva fornito lei - chiede Giletti a Daniele Leali, in collegamento -, aveva sempre negato la presenza di questi piatti con la droga". E l'amico di Genovese, da Bali, è in evidente imbarazzo.





