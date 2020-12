Matteo Bassetti, l'allarme: "Perché la febbre gialla potrebbe essere la prossima pandemia"

14 dicembre 2020 a

Un grave allarme, firmato Matteo Bassetti, piovuto direttamente sulla sua pagina Facebook nella mattinata di oggi, lunedì 14 dicembre. Già, non c'è soltanto il coronavirus. Secondo l'infettivologo del San Martino di Genova, "la febbre gialla è una seria candidata per una futura pandemia". Secondo Bassetti, infatti, sarebbero decisive le correlazioni tra cambiamento climatico e infezioni. "C'è il rischio che in Italia, a causa del fenomeno della tropicalizzazione, possano diffondersi malattie tipiche di fasce climatiche differenti - sottolinea -. È già successo con il virus del Nilo Occidentale, che può provocare malattie gravi del cervello. Oppure il virus chikungunya, trasmesso dalla zanzara tigre tipico di alcune aree tropicali diventando addirittura endemico in un'area del Polesine", spiega Bassetti. E ancora, l'esperto aggiunge: "Per non parlare della febbre gialla in America Latina. A causa del cambiamento climatico, il suo vettore di trasmissione principale, un determinato tipo di zanzara, si sta diffondendo enormemente in tutto il mondo, spesso portando il virus con sé", conclude. Insomma, il coronavirus è soltanto l'inizio?

